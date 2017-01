Máis da metade dos municipios galegos rexeitan o uso de animais en circos, segundo Libera

Un 54 por cento dos municipios galegos rexeitan o uso de animais en espectáculos circenses e xa se declararon localidades "libres de circos con animais".

Segundo informou este domingo a asociación animalista Libera, ao longo do pasado ano o número de municipios que rexeitan o uso animais nestes espectáculos pasou do 33 ao 54 por cento do total.

Así mesmo, os animalistas criticaron a "relativa tardanza" do Executivo autonómico por presentar o Anteproxecto de Lei de Benestar Animal --anunciada dende hai meses--, que pretende incluír o "veto parcial" a circos que usen "especies silvestres, como tigres, elefantes e hipopótamos".

En relación a iso, Libera recordou que os circos que percorreron Galicia o pasado anos con animais deste tipo recibiron varias denuncias administrativas por parte de gobernos locais.

Estes expedientes teñen que ver coa "obtención da obrigatoria licenza municipal, pola colocación de publicidade de forma irregular ou por non acatar as normas impostas sobre o non emprego dos animais".

Ademais, Libera e FWW están a levar a cabo unha campaña de recollida de sinaturas en 'Change.org' que solicitou 43.000 rúbricas para pedir ao Goberno galego a prohibición "total" do uso de animais en circos en Galicia.

"Os circos con animais cada vez atraen menos público. A cidadanía xa non acepta que un animal engaiolado sexa algo divertido, e á vista están os movementos que diferentes partidos políticos e administracións locais realizaron nestes últimos tempos para acabar cun acto de maltrato animal", sinalou o voceiro Libera, Rubén Pérez.