O deputado do Grupo Socialista, Abel Losada, esixiu este domingo ao Goberno galego "unha oposición de firmeza" fronte ao Goberno central para manter o compromiso da chegada da alta velocidade ferroviaria a Galicia en 2018.

Os socialistas presentaron unha moción, que será debatida no próximo pleno do Parlamento para que a Xunta lle esixa ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, que cumpra co seu compromiso.

O deputado do PSdeG, segundo precisou o partido nun comunicado, propón licitar de forma conxunta o proxecto e obra do tramo da AVE Taboadela-Ourense-Empalme. Esta medida, precisou o parlamentario, é acelerar a finalización das obras.

Esta infraestrutura, continuou, permitiría a integración do novo acceso ferroviario na cidade de Ourense coas características técnicas e de calidade no servizo das demais liñas de Alta Velocidade Ferroviaria.

Así mesmo, os socialistas galegos reclamaron "retomar e convocar de modo urxente a Comisión de Seguimento". Este órgano, precisaron, estaría encargado de "avaliar as previsións do actual Goberno de España no que respecta á programación dos presupostos para o ano 2017 e seguintes".

O obxectivo é "garantir o cumprimento efectivo da execución das obras nos distintos tramos da AVE a Galicia nos prazos comprometidos".

Ademais, esixíronlle ao Goberno galego que reivindique ante o Executivo a "reactivación" da información con actualización mensual na web do Ministerio de Fomento, ofrecendo datos sobre a situación dos procedementos de licitación, de adxudicación e a execución de proxectos e obras dos diferentes tramos da AVE a Galicia, "clarificando a porcentaxe de obra executada e certificada en cada tramo".