Ferida nunha colisión entre dous coches en Poio (Pontevedra)

Unha muller resultou ferida este domingo pola mañá ao colisionar dous vehículos en Poio (Pontevedra). Os feitos tiveron lugar na estrada PO-308, concretamente no punto quilométrico 8, dirección Sanxenxo.

Unha persoa particular informou do accidente ao Centro de Atención ás Emerxencias as 9:15 horas, segundo indicou o propio 112 Galicia.

Ata o punto desprazáronse os efectivos do GES de Sanxenxo, Protección Civil e os Bombeiros de Pontevedra. Non obstante, a muller implicada no accidente non tivo que ser excarcerada e foi trasladada polos servizos sanitarios ao centro hospitalario de referencia.

O CAE 112 Galicia pasou o aviso, tamén, aos Bombeiros de Ribadumia, á Garda Civil de Tráfico e ao servizo de mantemento da estrada.