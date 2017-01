Obra, sinais de alarma

Ficha técnica

Estudiantes 81: Omar Cook (0), Edwin Jackson (19), Vicedo (3), Sutton (7), Arteaga (6) -cinco inicial- Wilson (10), Jaime Fernández (13), Savané (10), Page (10) e Jordi Grimau (3).

Obradoiro 73: McConnell (13), Dulkys (10), Bendzius (12), Nacho Llovet (4), Rosco Allen (16) -cinco inicial- Pustovyi (7), Pepe Pozas (3), Santi Yusta (4), Whittington (4) e Txemi Urtasun (0).

Parciais: 20-17, 23-15 (43-32), 20-15, 18-26 (81-73).

Árbitros: Antonio Conde, J.R. García Ortiz e Sánchez Mohedas. Eliminaron por cinco faltas persoais a Deividas Dulkys.

Incidencias: partido da 19ª xornada da Liga ACB no WiZink Center ante 7.322 espectadores.



Derrota e pésima imaxe ante un rival directo na loita pola salvación. O Obra, sempre por detrás no marcador, xogou un segundo e terceiro cuarto desastrosos (só 30 puntos) e acabou perdendo 81-73 tras maquillar o resultado no último acto (18-26). Erros de concentración defensiva, precipitacións en ataque con ata 19 perdas, mal porcentaxe de tiro e ausencia de dirección no xogo. Consecuencia: sétima derrota consecutiva e tan só catro vitorias en 18 partidos. Obradoiro, en postos de descenso (ademáis Joventut gañou 74-59 a Andorra), está obrigado a gañar a vindeira semana, na que recibe a Manresa (3 vitorias) no Sar (20.00 horas).

McConnel, Allen e Pustovyi, na defensa de Edwin Jackson. | Fonte: ACBPhoto

Tres triplas (dúas de Jackson e unha de Vicedo) e Obradoiro encaixou un parcial de 9-2 no arrinque. Cos puntos de Mickey McConnell e de Rosco Allen, os composteláns achegáronse no marcador (18-17), e Wilson puxo o 20-17 tralos dez primeiros minutos.

Comezou a conceder facilidades Obradoiro no segundo cuarto. Parcial de 8-2 para Estudiantes, con triplas de Grimau e Page, e Moncho Fernández parou o partido con 30-22. A precipitación en ataque provocaba perdas de balón e o rival abriu oco con comodidade. A vantaxe do Estu chegou aos 14 puntos tras unha tripla de Jackson (43-29), que Dulkys deixou en 43-32 dende 6,75.

Obradoiro pareceu reaccionar no arrinque do terceiro asalto con triplas de Dulkys e Bendzius (45-38), pero foi un espellismo. Parcial de 10-2 para Estudiantes e de novo Moncho Fernández que para o partido con 55-40. Non reaccionaron os composteláns, que chegaron ao último cuarto coa máxima desvantaxe do encontro: 63-47.

Nalgúns minutos do último cuarto, o Obra amosou a intensidade que esixía todo o partido. Dous mates de Pustovyi, un parcial de 2-7 e púxose 65-54. Tentaban os composteláns baixar da barreira dos dez puntos, pero os erros en ataque e os puntos de Sivané impedírono (73-59). A agardada reacción chegou demasiado tarde, no último minuto: tripla de Rosco Allen, tripla de Bendzius, recuperación e mate de Allen e Obradoiro púxose 75-71. Dous tiros libres de Jaime Fernández e unha perda de McConnell frearon a remontada. Ao final, 81-73.