Porque Feijóo fai dimitir a algúns conselleiros e a outros non?

O Grupo Parlamentario do PPdeG confimou este domingo o esperado cambio de cromos entre a Xunta e o Parlamento. Os conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez; de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez; de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; de Sanidade, Jesús Vázquez; e de Medio Rural, Ángeles Vázquez, deixarán as súas actas de deputados no Parlamento galego para centrarse no seu labor no Goberno da Xunta de Galicia.

Rajoy con Jacobo Moreira, portavoz do PPdeG en Pontevedra

Polo contario, continúan no seu posto outros tres, máis os dous máximos mandatarios do gobeno. Así compatibilizarán o acta de parlamentario co labor no Goberno o vicepresidente da Xunta e presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda. Tamén o farán a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato; a titular de Mar, Rosa Quintana; o conselleiro de Economía, Francisco Conde; e o titular de Política Social e presidente do PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Quen ten perfil político marcado e quen non?

Por que cinco conselleiros teñen que deixar a súa acta e outros non? No caso de Rueda o motivo parece evidente. Para ser presidente da Xunta cómpre ser deputado. Se Feijóo marcha a Madrid, Rueda necesita seguir no Hórreo para sucedelo sen convocar eleccións.

No caso das outras políticas cómpre lembrar que Mato, Quintana e Conde forman parte do círculo máis próximo a Alberto Nuñez Feijóo. De feito, as dúas primeiras seguen de conselleiras dende 2009.

Feijóo canda o seu actual equipo de conselleiros

Conde non foi Conselleiro cando o PPdeG retomou o poder, pero formou parte do equipo directo máis próximo ao Presidente no Goberno. De Rey Varela o PP dixo que se mantén porque é o único conselleiro que asemade é presidente dunha agrupación local, a de Ferrol.

Rueda xa argumentara que habería cambios, que dixo non afectarían aos conselleiros cun perfil político máis marcado. A decisión de quen tiña ese perfil, indicou, que lle correspondía en exclusiva a Feijóo.

En todo caso, cómpre ter en conta que ser deputado confire unha protección extra fronte aos preitos. Así, só o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pode xulgar aos parlamentarios, previa luz verde do propio Parlamento.

O ex-alcalde de Tui entre as novas caras

As caras novas no Pazo do Hórreo serán Soraya Salorio, do PP de Sada, e Gonzalo Trenor, quen regresa á Cámara galega. Ambos o farán pola provincia da Coruña.

Así mesmo, tomarán posesión como parlamentarios pola provincia de Pontevedra Isabel Novo; o exalcalde de Tui Moisés Rodríguez; e o presidente local do PP de Pontevedra, Jacobo Moreira.

A continuación, o Grupo Popular procederá a reordenar os seus portavocías de áreas e membros de cada comisión.

Rueda, Quintana e Mato, quen conservan a súa acta de deputados, son os únicos membros do Goberno galego que permanecen xunto a Feijóo desde o seu primeiro Executivo, nomeado en abril de 2009. Pola súa banda, o conselleiro de Economía, quen tamén mantén a súa acta de parlamentario, entrou no Goberno galego en lugar de Javier Guerra tras a vitoria do PP en 2012.