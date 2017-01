O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, indicou que o "discurso" do responsable na Cámara galega será o "preeminente" no partido instrumental, ao tempo que invitou a deixar de lado o debate sobre as portavocías, xa que é unha cuestión "interna" e, polo tanto, "accesoria".

Nunha entrevista concedida este domingo á Cadena Ser recollida por Europa Press, Villares incidiu en está "ao servizo da confluencia" e que cando esta "decida" que debe ser el quen ocupe a portavocía orgánica o fará.

"Que transcendese mediáticamente que o gran debate era só a portavocía non foi algo desexable", manifestou Villares, para o que o "debate fundamental" de En Marea debería centrarse en articular un "discurso", non quen o fai público. "No ámbito político, o voceiro parlamentario é o que se está a ocupar diso", incidiu.

Neste sentido, indicou que a lista gañadora das eleccións ao Consello das Mareas que el mesmo encabeza ('Mais Alá!') defende unha portavocía coral, ao igual que teñen outras forzas políticas.

"Podemos preguntar os que son realmente os voceiros orgánicos do PSOE ou do PP. Existen, o que pasa é que evidentemente no pulso político do día a día a preeminencia no discurso é de quen é voceiro do grupo parlamentario e iso é o que vai seguir pasando no movemento político de En Marea", remarcou.

CONSELLO DAS MAREAS

O Consello das Mareas, órgano máximo de dirección de En Marea, quedou constituído o pasado sábado, xornada na que celebraron a súa primeira reunión. Non obstante, os puntos que máis atención captaron nas últimas semanas, como a elección da coordinadora, a articulación das portavocías e o papel de Villares no partido quedaron pospostas para próximos encontros.

En relación a iso, Villares defendeu que o do sábado foi botarse "a andar" e que o Consello das Mareas abordará estas cuestións con cautela.

Tamén respondeu o maxistrado en excendencia ao respecto das declaracións de Xulio Ferreiro e Jorge Suárez, alcaldes de A Coruña e Ferrol, respectivamente, que cuestionaron a participación nas eleccións ao Consello das Mareas.

Neste sentido, asegurou que logo dun "ano de mobilización electoral e interna" ve normal que a xente mostre "fatiga se se lle pide un novo esforzo". "Hai veces que a xente está máis preocupada que noutras", engadiu.

ASEMBLEA DE PODEMOS EN VISTALEGRE

Así mesmo, Villares indicou que o debate existente en Podemos a nivel estatal "simplifícase en dúas caras", a do seu actual líder Pablo Iglesias e o seu número dous Íñigo Errejón, aínda que opinou que tras o enfrontamento entre 'pablistas' e 'errejonistas' existen "estratexias de fondo".

Ademais do debate do liderado, a asemblea de Vistalegre que a formación morada celebrará en dúas semanas tamén deberá abordar o papel de Podemos e as súas alianzas, como o caso de En Marea.

Neste sentido, cree que o de En Marea en Galicia é un exemplo "do ben que está a funcionar nas nacións do Estado" as "confluencias", xa que defenden "valores idénticos".

SITUACIÓN NO PARLAMENTO

Por último, interpelado pola posibilidade de alcanzar acordos co PP no Parlamento galego, Villares trasladou que En Marea está "nas antípodas" dos populares, que queren "consolidar os recortes".

"Aproveitouse esta crise para recortar dereitos: laborais, sociais, prestacionais... E agora que volvemos ter o PIB anterior á crise, ¿Onde van eses dereitos? Non os recuperamos. Vemos que iso foi unha estafa e por iso ímolo denunciar e non podemos entendernos cos que foron cómplices e actores principais nesa comedia, nesa traxedia," remarcou.