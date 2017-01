Portos de Galicia busca atraer 'rallys' e catamaráns europeos aos portos deportivos da comunidade

O presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, participou esta pasada semana no salón náutico Boot Dusseldorf, que congregou 25.000 persoas na cidade alemá, co obxectivo de difundir as posibilidades dos portos galegos como destino para novos fluxos de navegación. En concreto, buscouse impulsar a chegada de 'rallys' marítimos e catamaráns de grandes dimensións.

Segundo explicou a Xunta este domingo nun comunicado, estas modalidades de negocio náutico non estiveron moi exploradas na comunidade e agora a Consellería do Mar pretende atopar nelas unha nova vía para reforzar a rendibilidade económica dos portos deportivos de titularidad autonómica. Por iso, o presidente de Portos de Galicia estivo en contacto con diversas asociacións náuticas centroeuropeas.

Os 'rallys', segundo sinala o comunicado, son expedicións de navegación en grupo de "pequenas flotillas de entre 20 e 30 embarcacións". En canto aos catamaráns, búscase impulsar a súa chegada aos portos galegos, "tanto para tránsitos como para a súa hibernada", pois poden xerar importantes beneficios ao sector servizos e no auxiliar de navegación e reparación de barcos.

Tras as reunións que mantivo Durán ao longo desta semana, recolleu o interese de entidades estranxeiras para chegar a acordos, non só neste aspecto senón que tamén para promover as embarcacións clásicas e os veleiros.