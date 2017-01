A Valedora do Pobo, Milagres Outeiro, prevé "máis queixas" no informe sobre o ano 2016, finalizar que espera e presentar este primeiro trimestre de 2017.

Nunha entrevista en RNE recollida por Europa Press, a Valedora do Pobo explicou que, o feito de que haxa máis queixas non significa que as cousas estean peor, senón que a cidadanía "se"queixa máis porque é máis coñecedora dos seus dereitos, da institución e confía máis nela".

Preguntada polos asuntos que esta institución non logrou solucionar, considera que estes non lle restan autoridade á institución que representa: "Temos un índice de resposta e eficacia moi elevados, pero non temos unha vara máxica para solucionar un problema", relatou, para logo indicar, non obstante, que a institución "ten que seguir insistindo e facendo as cousas un pouco mellor".

A continuación, asegurou que as persoas maiores, particularmente as mulleres, teñen "moitos problemas" porque se produce unha "discriminación": "O feito de cumprir anos non debería ser un problema. Deberiámolos ver (ás persoas maiores) como persoas con autoridade que poderían axudar aos outros".