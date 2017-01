Políticos galegos e vascos renden homenaxe a Castelao en Rianxo no 131 aniversario do seu nacemento

A localidade coruñesa de Rianxo, vila natal do intelectual galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, foi esta fin de semana punto de encontro entre políticos galegos e vascos para render homenaxe ao escritor e debuxante no 131 aniversario do seu nacemento. En concreto, o tributo comezou este sábado cun encontro-coloquio no auditorio municipal e culminou este domingo cun acto político.

O acto político, organizado polo Partido Galeguista, empezou arredor das 11,00 horas cunha recepción no Concello por parte do alcalde de Rianxo, o nacionalista Adolfo Muiños, a que lle seguiu unha ruta polo paseo de Ribeira ata o busto do homenaxeado, onde estaba previsto que se realizasen intervencións por parte dos asistentes, que finalmente tiveron lugar no salón de plenos a causa da chuvia.

Pola súa banda, o alcalde da localidade destacou, en declaracións a Europa Press, que as máis de 15 intervencións reafirmaron "a vixencia do pensamento do escritor". Entre os participantes no acto atopábanse políticos galegos como o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares; o vicevoceiro desta formación, Antón Sánchez; a exdeputada Consuelo Martínez (Cerna), María Xosé Afonso (Compromiso por Galicia), Fernando Alonso (Coalición Galega), Xosé Collazo (PCPG) e Segundo González (Foga).

En opinión de Luís Villares, Castelao "representa de xeito inmellorable a modernidade de Galicia" porque pensou nela "dende o concreto, dende os detalles": como "un país moderno". O parlamentario de En Marea afirmou que a "forma de pensar (en) Galicia que tivo Castelao" converteuse nun "legado de país": "Un sentimento de nación que nos deixou e que perdura ata hoxe en día", engadiu.

Ademais dos políticos citados, tamén se invitou a representantes institucionais como Valentín García Bóveda (Fundación Bóveda), Manuel Puga (Fundación Penzol), Luís Martínez Risco (Fundación Vicente Risco), Xosé Fernando Filgueira (Fundación Filgueira Valverde) e Xusto Beramendi (Museo do Pobo Galego).

DIFICULTADES PARA A CASA-MUSEO

Así mesmo, nos actos de homenaxe tamén participaron o voceiro do PNV no Senado, Jokin Bildarratz, e o exvoceiro do PNV no Congreso Iñaki Anasagasti. O alcalde de Rianxo subliñou particularmente a intervención de Bildarratz, quen fixo fincapé nos puntos comúns entre galegos, vascos e cataláns.

Sobre a posibilidade de facer realidade a casa-museo de Castelao, Muiños manifestou o seu desexo de que este fose "un referente para os galegos como pode ser a casa de Rosalía" e sinalou a importancia de que todas as administracións públicas se involucren. Non obstante, confesou que, por agora, non será posible a causa a "dificultade" para chegar acordos.