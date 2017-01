Radio Cos presenta este venres en Vigo o seu segundo novo disco, 'Pasatempo'

Radio Cos, a banda tradicional que lideran Quique Peón e Xurxo Fernandes, presenta este venres 3 de febreiro en Vigo o seu segundo e novo disco, titulado 'Pasatempo'.

O concerto terá lugar no Auditorio do Concello de Vigo, despois de esgotar as entradas no concerto de A Coruña do pasado 15 de xaneiro, segundo indicaron nun comunicado dende Komunika Kultura.

'Pasatempos' está inspirado no parque homónimo de Betanzos, no que o seu promotor e construtor plasmou unha infinidade de detalles sobre as súas innumerables viaxes arredor do mundo.