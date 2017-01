Xustiza no engadido

Ficha técnica:

Zaragoza 1: Irureta; Zapater, Jesús Valentín, Marcelo Silva, Cabrera; Erik Morán, Cani, Javi Ros (Álex Barrera, 82’), Edu García, Cani (Edu Bedia, 70’), Xumetra (Xiscu, 59’) e Ángel.

CD Lugo 1: Xose Xoan; Jordi Calavera, Marcelo Djaló, Ignasi Miquel, Serge Leuko; Fernando Seoane (Yelko Pino, 81’), Sergio Gil; Iriome (Fede Vico, 75’), Campillo, Pedraza (Pablo Caballero, 66’) e Joselu.

Goles: 1-0: Cani (minuto 59). 1-1: Fede Vico (92’).

Árbitro: De la Fuente Ramos. Amarelas a Djaló (21’), Seoane (67’) nos lucenses e a Irureta (52’) e Ángel (87’) no Zaragoza.

Incidencias: partido da 23ª xornada da Segunda División disputado no estadio da Romareda ante case 14.000 espectadores.

Irureta non chega ao lanzamento de Fede Vico. | Fonte: lfp.es

Un gol legal de Joselu que anulou o árbitro na primeira parte e un erro de Ignasi Miquel que supuxo o 1-0 de Cani na segunda estaban a piques de provocar unha derrota lucense na Romareda ante un rival sen apenas méritos. Pero Fede Vico, no tempo engadido, enganchou un disparo preciso coa zurda dende fóra da área e o Lugo, malia o pouco caudal ofensivo, rescatou un punto máis que merecido.

Luis César repetiu na Romareda o mesmo once que perdera 2-3 ante o Nastic no Anxo Carro, de novo sen Carlos Pita. As mellores ocasións locais producíronse nos primeiros quince minutos, pero un atento Xose Xoan respondeu ao disparo de Xumetra e no man a man con Ángel. No minuto 18, a mellor xogada dos lucenses: balón longo de Campillo para Pedraza, centro á área e gol legal de Joselu que o árbitro anulou a instancias do seu asistente por fóra de xogo. O Lugo tiña problemas para sacar o balón controlado, pero o Zaragoza, que só agardaba polo erro do rival, non volveu achegarse con perigo á meta lucense. Campillo disparou con intención preto do traveseiro no minuto 32 e repetiu pouco antes do descanso, á reviravolta tras pase de Joselu, pero saiulle frouxo e centrado. 0-0 no tempo de lecer.

Nada pasou de interese na reanudación do partido, aínda que o Lugo mantiña máis posesión que o rival e tiña máis presencia en campo rival. O técnico local moveu ficha e deu entrada a Xiscu por Xumetra e, na xogada seguinte, erro de Ignasi Miquel nun control na zona perigosa, pase de Javi Ros para Cani, que acada o 1-0 no minuto 60.

Marcelo Djaló tivo o empate tras asistencia de Iriome, e Luis César recorreu a Pablo Caballero para xogar con dúas puntas. Pero pasaban os minutos e ao Lugo faltábanlle ideas para crear perigo. O Zaragoza tiraba de oficio para deixar pasar os minutos. Entraron Fede Vico e Yelko Pino, pero os lucenses desesperábanse pola falta de oportunidades para atacar. Xa no tempo engadido, a pelota chegou a Fede Vico, que sorprendeu cun disparo lonxano pero preciso que chegou ao fondo da rede. O Lugo rescatou un punto no minuto 92 e suma xa 32, sendo sétimo na táboa. O vindeiro sábado, o Córdoba no Anxo Carro.