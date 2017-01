Portugal licitará esta semana os contratos para a mellora da liña ferroviaria entre Oporto e Vigo

O Goberno de Portugal licitará esta semana os novos contratos para a mellora da liña ferroviaria que une as cidades de Vigo e Oporto, concretamente o tramo entre Viana do Castelo e Valença do Minho.

Así o anunciou o pasado xoves o secretario de Estado das Infraestruturas de Portugal, Guilherme D'Oliveira, durante a celebración en Vigo do foro "Vertebración ferroviaria da Eurorregión Galicia Norte de Portugal", onde subliñou que "a liña férrea entre Oporto e Vigo non debe rematar en Valença".

Tal e como trasladou, as novas obras suporán a modernización e electrificación dun total de 93 quilómetros na liña férrea entre Oporto e Valença, que entrará en funcionamento o próximo ano 2019. Para iso, Portugal inverterá un total de 83 millóns de euros.

D'Oliveria destacou que estas melloras buscan responder á necesidade de aumentar a capacidade dos trens, de mellorar a seguridade e de reducir o custo das infraestruturas ferroviarias, así como de aumentar de forma significativa a competitividade do tren.

Finalmente, tamén anunciou que no próximo Cumio Ibérico entre España e Portugal presentará un cronograma da electrificación e melloras do tren no seu país, que coordinará cos seus homólogos españois nas conexións internacionais por ferrocarril.