Dúas persoas atropeladas en Sanxenxo (Pontevedra) por un vehículo que non se detivo

Dúas persoas foron atropeladas a última hora deste domingo por un turismo que non detivo a marcha no municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Segundo a información do CAE 112-Galicia, o suceso aconteceu pasadas as 19,00 horas na EP-9206 ao seu paso polo lugar de A Xesteiriña. Os membros do servizo de emerxencias da localidade indicaron que o vehículo continuou o seu destino tras arrastrar as dúas persoas.

Ata a zona desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, os Bombeiros de O Salnés e persoal sanitario do 061 para asistir unha das persoas atropeladas, que resultou ferida.