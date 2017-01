A Delegación do Goberno informou de que non constan denuncias por malos tratos por parte da muller asasinada supostamente polo seu marido en O Carballiño (Ourense), aínda que si "intervencións policiais previas" en relación ao presunto homicida.

O home, de 59 anos, foi detido en relación á morte da súa esposa, de 55 anos. A voz de alarma dérona uns familiares dela, que a esperaban o domingo e, ante a súa ausencia, alertaron ás forzas de seguridade, informou a Delegación.

Garda Civil e Policía Local accederon á vivenda do matrimonio, na rúa Alexandre Bóveda de O Carballiño, a través dun vehículo disposto polo servizo de emerxencias, entrando por unha ventá do primeiro piso, e localizaron o cadáver da muller.

Tras o achado do corpo, procedeuse ao levantamento do cadáver e posterior traslado ao hospital de Ourense, onde se lle realizará a autopsia para determinar as causas do falecemento. O presunto responsable foi achado con lesións por arma branca autoinflixidas, que non resultaron mortais.

O home foi derivado en primeira instancia ao centro sanitario de O Carballliño e, posteriormente, trasladado ao CHUO, onde permanece ingresado na unidade de agudos en calidade de detido e onde se lle realizará un exame psíquico.

ENÉRXICA REPULSA

A Delegación do Goberno en Galicia manifestou a súa "máis enérxica repulsa" cara a todos aqueles que exercen "calquera tipo de violencia", especialmente "a que se exerce contra as mulleres".

Así mesmo, recordou que todas aquelas vítimas de violencia de xénero, así como as persoas próximas a estas, dispoñen do teléfono gratuíto 016 para realizar denuncias sobre estes feitos. Estas chamadas non quedan rexistradas en ningunha factura.