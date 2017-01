A Policía Local de Ferrol detén un home por agredir unha muller sobre a que tiña unha orde de afastamento

Axentes da Policía Local de Ferrol detiveron o pasado sábado, 28 de xaneiro, a un veciño desta cidade como presunto autor dun delito de violencia de xero.

Os acontecementos producíronse sobre as 17,00 horas, cando un viandante alertou o 112 sobre as chamadas de auxilio que estaba a realizar unha muller dende o interior dun inmoble do barrio do Ensanche A.

Unha vez desprazados os axentes ao lugar do suceso, constataron que a muller fora agredida fisicamente, presentando varios signos de violencia en distintas partes do corpo, manifestando a súa intención de denunciar o agresor.

Os axentes procederon entón á detención do home, que ademais ten vixente unha orde de afastamento sobre a parella coa que estaba a convivir, coa agravante da agresión á que se refire esta orde realizaríase ante a presenza dos seus catro fillos. Ademais, segundo a Policía Local de Ferrol, o detido atopábase en situación de busca e captura.