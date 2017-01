O secretario xeral de Cidadanos, José Manuel Villegas, avanzou que "pronto" haberá unha nova estrutura da formación laranxa en Galicia tras recoñecer que os continuos procesos electorais os deixaron sen tempo para levar a cabo estas renovacións.

Villegas pronunciouse deste modo nunha entrevista concedida á Radio Galega, na que destacou que a nova executiva de Cidadanos fará proximamente un plan para reforzarse en cinco comunidades autónomas nas que non ten representación parlamentaria, entre elas Galicia.

José Manuel Villegas foi elixido secretario xeral de Cidadanos no Congreso que a formación laranxa celebrou esta fin de semana e no que resultou reelixido como presidente Albert Rivera.

Ao respecto, Villegas ha considerdo que no evento desta fin de semana "quedou claro que Rivera ten o apoio maioritario dos militantes" e avanzou que, co seu novo equipo, o líder de Cidadanos poderá "delegar máis funcións".

TRABALLO NO CONGRESO

Na súa intervención, o novo secretario xeral de Cidadanos destacou que en só seis semanas de lexislatura xa se "empezan a ver as reformas" que a súa formación pactou co Partido Popular, como a Lei de Autónomos ou o pacto pola educación.

"O noso labor nesta lexislatura é arrastrar ao PP a cumprir reformas que non están no seu AND", sinalou para apuntar que só apoiarán os presupostos se o PP cumpre cos 3.800 millóns de euros que comprometeu en partidas que C's considera prioritarias.