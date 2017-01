O 061 asistiu a 87 persoas implicadas en 60 accidentes de tráfico acontecidos durante a fin de semana en Galicia

O servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asistiu durante a fin de semana a 87 persoas debido a 60 accidentes de tráfico acontecidos nas estradas galegas entre as 15,00 horas do venres e a media noite do domingo.

Así, a Central de Coordinación do 061 recibiu durante eses días 75 chamadas en relación a accidentes de tráfico, que xeraron 60 asistencias.

Por provincias, o maior número de sinistros foi en Pontevedra, con 28, seguida da Coruña, con 19, Lugo, con sete, e Ourense, onde tiveron lugar seis accidentes.

En canto ás vítimas, o 48 por cento foron homes, mentres que o 52 por cento eran mulleres. Así mesmo, o 29 por cento dos atendidos tiña entre 20 e 34 anos.

Os recursos sanitarios mobilizados foron 82. En concreto, as ambulancias medicalizadas acudiron a 10 sinistros, as asistenciais mobilizáronse en 63 ocasións e os médicos de Atención Primaria prestaron servizo cinco veces. As ambulancias convencionais foron mobilizadas para catro accidentes.

En 72 casos os feridos foron trasladados aos centros sanitarios de referencia e en 15 ocasións atendéuselles no propio lugar do accidente sen necesitar traslado.