(AM) Siete adultos e tres menores afectados por inhalar fume nun lume orixinado ao arder 6 motos nun garaxe de Vigo

Un total de 10 persoas, tres delas menores, tiveron que ser trasladadas a hospitais de Vigo afectadas por inhalación de fume a raíz dun incendio orixinado en seis motocicletas aparcadas no garaxe de dous edificios da cidade.

En concreto, sobre as 6,45 horas da mañá deste luns os Bombeiros recibiron un aviso de que saía fume dun garaxe que comparten dous edificios da rúa de Lorient, os números 12 e 14, polo que ata o lugar desprazáronse efectivos dos parques de Balaídos e Teis nun vehículo de primeira saída con coche escaleira e un vehículo de segunda saída.

Tal e como informaron a Europa Press fontes de Bombeiros, no inmoble do número 12 había "bastante caos" porque había moitos veciños movéndose polos tiros das escaleiras, alertados polo fume espeso que subía dende o garaxe cara ás vivendas.

Algunhas persoas maiores saíron dos seus domicilios e víronse afectados polo fume, entre eles unha muller e un home de idade avanzada que presentaban "condicións moi malas" e tiveron que ser rescatados polos bombeiros dende as plantas cuarta e sexta.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes do 061, ata a zona trasladáronse tres ambulancias asistenciais e unha medicalizada para atender as persoas afectadas polo fume. En total foron trasladadas 10 persoas, nove ao Álvaro Cunqueiro e unha a Povisa. Ademais de tres menores, as vítimas son tres homes de 73, 41 e 34 anos; e catro mulleres, de 37, 40, 69 e 72 anos.

Debido á alta densidade do fume, a visibilidade era "nula" e dificultáronse os labores de busca do lume. Este orixinouse en seis motos estacionadas en batería, que arderon completamente, e xeraron o fume que afectou á totalidade de vehículos estacionados --preto dun centenar--. Ademais, queimáronse as conducións de augas residuais do edificio, e outras instalacións.