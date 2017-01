Buscan a dous anciáns entre os entullos do seu domicilio que ardeu en Bóveda (Lugo)

Os Bombeiros de Monforte tratan de acceder a unha vivenda que se derrubou este luns no Concello de Bóveda (Lugo) tras arder, e onde cre que poden atopar os cadáveres dos seus dous moradores, unha parella de anciáns de 95 e 89 anos, tal e como confirmou o alcalde, José Manuel Arias.

Arias concretou que o suceso se produciu no lugar de A Raíña, na parroquia de Marín, sobre as 9,00 horas, cando unha veciña alergó de que había "lume" no inmoble.

Os dous anciáns, segundo narrou o alcalde, atopábanse no seu domicilio, porque "todos os días ás dez da mañá esperaban polos traballadores do servizo de axuda no fogar". "Unha veciña alertou sobre as nove da mañá de que había lume nesa casa, pero a esa mesma hora a casa veuse abaixo. Caeu toda a cuberta. Entendemos que tanto el como ela están no interior. Agora cunha retroescavadora estase a tratar de tirar a fachada para acceder ao interior", concretou.

De momento descoñécense as causas do incendio, se ben o alcalde dixo que, segundo lle relatou o persoal de axuda no fogar, a parella contaba cunha "estufa de pellets". "Só a acendían polo día, pero de momento non sabemos nada máis", concluíu.