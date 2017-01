A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio informou de que o canon que Sogama aplica aos concellos pola prestación do seu servizo se manterá en 2017 nos mesmos termos do ano pasado, actualizándose unicamente co IPC correspondente (1,6%).

Desta forma, tal e como se publica o Diario Oficial de Galicia (DOG), a compañía fixa en 68,25 euros máis IVE o prezo que os concellos adheridos ao seu modelo (294 en total) deben pagar por tonelada de residuos urbanos xestionada e tratada nas súas instalacións.

Segundo indicou o departamento que dirixe Beatriz Mato, neste canon non só inclúese o tratamento propiamente dito dos residuos, senón tamén a transferencia e o transporte, dispoñendo a entidade dunha rede conformada por 37 plantas de transferencia distribuídas polo conxunto do territorio galego.

Así, o canon fixado pola empresa pública, dependente da Xunta, continúa sendo o máis barato de Galicia para plantas de tratamento de residuos urbanos e un dos máis baixos a nivel estatal.