Concentracións en repulsa polo primeiro asasinato machista en Galicia en 2017

As concentracións de repulsa polo novo asasinato por violencia machista en Galicia, o primeiro deste ano e que se cobrou a vida de Virginia Ferradás Varela, sucedéronse en varias cidades galegas. Deste xeito, tiveron lugar minutos de silencio ante as portas das casas do concello, así como ante a sede do Parlamento de Galicia.

Concentración no Parlamento contra o asasinato dunha muller no Carballiño

Así, ante o Pazo do Hórreo tivo lugar unha concentración presidida polo presidente da Cámara galega, Miguel Santalices, e nela estiveron tamén os catro voceiros parlamentarios con representación no hemiciclo galego, Pedro Puy (PPdeG), Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) e Ana Pontón (BNG).

Ademais, tivo lugar unha concentración en Ourense --provincia onde se cometeu o crime-- na que se deron cita representantes de todos os grupos do concello e o subdelegado do Goberno a provincia, Roberto Castro, que presidiu o acto e que manifestou que é "momento de solidariedade coa súa familia e facer unha homenaxe" a vítima.

O Goberno galego emitiu un comunicado no que expresou a súa "máis firme condena" polo acto de violencia machista e mostrou a súa "consternación", "ao tempo que fixo un chamamento a toda a sociedade para que se rebele contra esta repudiable lacra".

APOIO XUNTA

Así mesmo, fixo unha apelación a que todas as mulleres que sexan vítimas de malos tratos denuncien e así se lles poida prestar a axuda necesaria, tanto a nivel de protección policial, como económica. "E así poder axudalas a romper coa situación de violencia na que están inmersas", agrega.

As vítimas teñen á súa disposición o teléfono 016, gratuíto e que garante a confidencialidade, xa que non deixa pegada na factura.

A Xunta recorda que o Goberno galego facilita ás mulleres vítimas medidas como apoio económico, apoio psicolóxico --a través dun convenio co Colexio Oficial de Psicoloxía--, e unha rede de acollemento --con cinco casas de acollida e o centro de emerxencias de Vigo--, entre outras medidas. Galicia conta, ademais, con 80 Centros Información á Muller, onde as mulleres poden atopar apoio de profesionais.