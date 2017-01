Detido en Ourense por incumprir a orde de afastamento da súa exparella

Axentes da Policía Autonómica detiveron en Ourense a un home por incumprir a orde de afastamento que tiña decretada sobre a súa exparella.

Segundo informou a Xunta a través dun comunicado, axentes do grupo Viogen, de protección de mulleres vítimas de violencia de xénero, procederon á detención do home tras constatar que quebrantara as medidas de protección fixadas xudicialmente para a súa exparella.

O detido foi sorprendido polos axentes cando seguía a muller polo Parque Miño da cidade de Ourense. Posteriormente, foi trasladado ás dependencias da Policía Nacional, onde se tramitaron dilixencias por o sucedido.

Actualmente, a Policía Autonómica ten asignada a protección dun total de 138 vítimas de violencia de xénero