O voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, considerou este luns que o anuncio do último secretario xeral socialista, Pedro Sánchez, de presentarse ás primarias para volver a liderar o partido é "nada sorprendente". Máis alá diso, limitouse a expresar o seu "respecto" cara a esa decisión.

Preguntado polos xornalistas sobre se cre que tamén a presidenta andaluza, Susana Díaz, dará o paso, o dirixente socialista indicou que "está na súa man decidir", pois "non depende de ninguén máis que dela".

Ademais, a respecto do número de candidatos que, ao seu xuízo, debería haber nesas primarias previstas para o mes de xuño, sinalou que as súas "preferencias" ou "opinións" sobre a configuración desa disputa "non teñen importancia". "É unha decisión libre dos militantes aspirar a ser secretario xeral e respecto aos que o fan", resolveu.