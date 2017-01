O PPdeG condena o crime machista do Carballiño e reafírmase na necesidade de chegar a acordos unánimes

O voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, condenou o crime machista que se cobrou a vida de Virginia Ferradás no Carballiño esta fin de semana e reafirmouse na necesidade de chegar a acordos unánimes na Cámara.

"Se que os xestos só serven para que a xente tome conciencia deste problema", manifestou Pedro Puy en declaracións aos medios este luns no Parlamento.

Ao respecto, asegurou que "estes xestos" os intentan de "acompañar con actos". "Como dixo no seu momento a voceira do BNG no pleno, compartimos que todos temos que facer un esforzo para chegar a acordos por unanimidade que melloren a atención ás persoas susceptibles de ser vítimas de violencia de xénero", remarcou.

Puy Fraga, quen recoñeceu que a "loita" é "complexa e larga", agregou que para combater esta lacra "toda a sociedade tense que involucrar". "O representantes públicos, o que tratamos é de estar a á altura das circunstancias da envergadura do problema", sentenciou.