Los presupuestos finalizan su debate en comisión y se votarán en el pleno del Parlamento el lunes que viene

Los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año 2017 han terminado su debate en comisión con la incorporación de las cuatro enmiendas de carácter técnico del Partido Popular y la aceptación de solo una de la oposición, del BNG y relativa a la reducción de plazos para informar al Parlamento de modificaciones en las cuentas.

Este lunes, en la Comisión de Economía, ha concluido el debate por secciones que ya comenzó el jueves, después de la aprobación de la enmienda del Bloque en el apartado relativo al articulado de la ley. La sesión ha concluido con el artículo 2, el que se corresponde con las cantidades de ingresos y gastos en el presupuesto.

"Estos presupuestos reflejan el hecho de que dejamos atrás la recesión", ha reivindicado el portavoz parlamentario de los populares gallegos, Pedro Puy, en su intervención ante el resto de los grupos, a los que ha rechazado su propuesta "generalizada" de subida de impuestos al entender que "está mal calculada".

Además, ha llamado la atención sobre el informe de la autoridad fiscal (Airef) hecho público la semana pasada y que avala las previsiones del Gobierno gallego.

"Viene a decir que los presupuestos de la Xunta son moderados y conservadores en cuanto a previsiones de ingresos, así que tenemos la certidumbre de que lo que estamos votando se va a ejecutar y en caso de que haya más ingresos eso da un margen interesante para seguir incrementando el gasto social", ha valorado a continuación Puy, en declaraciones a los periodistas a la salida de la comisión.

"MURO DE INCOMPRENSIÓN"

Por parte de En Marea, su portavoz en el Pazo do Hórreo, Luís Villares, ha asumido que "al final de todo el proceso" a su grupo no le queda "más remedio que denunciar ese muro de incomprensión" del PP "ante iniciativas que son razonables".

"No hay más que ver las enmiendas presentadas por En Marea y las partidas concretas y la cantidad de dinero para ver que nos movíamos dentro del posibilismo para que pudiésemos hablar de cuestiones concretas", ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación.

Al respecto, ha puesto ejemplos como iniciativas para "paliar mejor las situaciones de pobreza energética y de personas en pobreza severa". "Todas fueron rechazadas", ha lamentado.

En el debate en la comisión, el diputado de En Marea Juan Merlo ha afirmado no comprender unos presupuestos que, "en un momento en el que repunta el PIB, no ahondan en el rescate social y en revertir los efectos de esta profunda crisis".

"DEMUESTRA SU TALANTE"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, en rueda de prensa, ha cuestionado "la voluntad de pacto" expresada por el PP, toda vez que "no aceptó ninguna enmienda" a las cifras consignadas en los presupuestos autonómicos. "Demuestra su talante", ha juzgado el socialista.

Preguntado por este punto, el portavoz del PPdeG en la Cámara ha replicado que "hubo intento de estudio y de análisis de cada una de las consecuencias", así que ha asegurado que si no se aceptó más que una "fue porque no fue posible" y "no por falta de diálogo".

Dentro de la comisión, el diputado del PSOE Abel Losada ha mostrado su rechazo a las cuentas al identificar su "parte más débil" en la intención de "corregir los efectos de las políticas procíclicas" aplicadas en los últimos años.

"Es el momento de corregir esos efectos", ha subrayado, antes de reclamar también medidas que redunden en empleos de mayor calidad y para luchar contra la pobreza.

"DISCREPAMOS DE RAÍZ"

Mientras, Olalla Rodil, del BNG, ha recordado que los nacionalistas discrepan "de raíz" con este proyecto, al recalcar que "habría que aplicar otra política fiscal" para que el Ejecutivo autonómico contase con "más capacidad económica para blindar servicios públicos" y llevar a cabo "políticas de desarrollo económico".

Todavía durante la tarde de este lunes, la comisión de economía debatirá sobre la ley de medidas fiscales y administrativas, la conocida como 'ley de acompañamiento' a los presupuestos, sobre la que Puy ha avanzado que habrá "más grado de acuerdo".