O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, considerou "unha fraude" que parte dos membros do Goberno de Feijóo que se presentaron ás eleccións autonómicas abandonen as súas actas de deputados no Parlamento de Galicia "en menos de tres meses".

En declaracións aos medios, Villares recordou este luns que, dende a constitución da Cámara galega, o Grupo Parlamentario Popular afrontou cambios superiores ao "30% dos seus membros". "Primeiro foron os delegados provinciais e agora é parte do Goberno", sinalou.

Fronte a iso, o voceiro parlamentario de En Marea asegurou que "se a intención" era que "non tivesen función parlamentaria seguramente non se debían presentar nas listas".

Ademais, destacou que En Marea "non pasa por alto" cuales son os membros do Executivo de Feijóo que "teñen máis ou menos peso político" dentro do PPdeG dos que quedan na Cámara ou o feito de quehaya "unha batalla" de "Roda con Feijóo" por cual pode ser o futuro do Partido Popular en Galicia. "A caída de Valeriano Martínez ten que ser valorada tamén nesas coordenadas", apuntou.

Con todo, sinalou que para En Marea "o máis importante é as políticas" e non "os políticos" polo que "seguirá denunciando" as medidas do PP "lesivas ás maiorías sociais".

SITUACIÓN INTERNA DE EN MAREA

Por outra banda, preguntado pola situación interna de En Marea tras a constitución do conselo dás Mareas esta fin de semana, Villares considerou que "do que se trata é de falar dos problemas que preocupan á xente". "Para iso estamos", apuntou.