O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, mostrou este luns o seu desexo de que a estratexia exterior de Galicia "poida ser consensuada" cos grupos políticos con presenza na Cámara galega.

En declaracións aos medios antes de reunirse co director xeral de Relacións Exteriores e CoA UE, Jesús Gamallo, Villares explicou que En Marea viu "numerosas carencias" na proposta que a Xunta "pretendía sacar adiante".

Así, en primeiro lugar citou a "falta dunha análise" da situación internacional, "tanto a nivel europeo como norteamericano". Tras iso, criticou a ausencia dunha "especial sensibilidade" coas relacións que Galicia mantén na Unión Europea e a súa presenza nela.

Tamén lamentou a falta "dunha relación máis concreta" coa Eurorregión Galicia-Norte de Portugal e "o mundo da lusofonía en xeneral", así como con aqueles países cos que Galicia mantén unha "especial relación" como "consecuencia da diáspora galega.

"Todos estes puntos porémolos enriba da mesa co afán de construír unha estratexia exterior de Galicia que poida ser consensuada", manifestou.

SAHARA

Este luns Villares tamén se reuniu coa ministra de Cultura da República Árabe Saharauí Democrática, Jadiya Hamdi, quen tamén mantivo encontros cos restantes grupos con presenza na Cámara galega.

Ao respecto, o voceiro parlamentario de En Marea ratificou o compromiso do partido instrumental co pobo saharauí e "moi especialmente" coa "necesidade de "fortalecer as relacións en materia de educación e desenvolvemento" co Sahara.

"Pensamos que a educación das novas xeracións buscando a paz, a xustiza e liberdade para os pobos, neste caso o saharauí, é un compromiso que vai no ADN de En Marea e que queremos que o Parlamento de Galicia teña como un sinal de identidade e de traballo político", manifestou.