Un can morto, uso de foguetes e presenza de menores nunha batida do lobo en Friol

A batida de lobo autorizada pola Xunta en Friol esta fin de semana foi unha “chafallada e un esperpento”. Así o denuncia a organización ecoloxista ADEGA que denuncia o “cúmulo de irregularidades cometidas” e que inclúen “a morte dun pobre cadelo que tivo a mala sorte de cruzarse no camiño dos escopeteiros”.

Can morto nunha batida en Friol | Fonte: Adega

Ademais, segundo indica tamén se usaron foguetes para "mobilizar" á fauna -- feito este denunciado polo propio SEPRONA--; rexistrouse a presenza de menores durante o acto cinexético; e usáronse como apoio para ubicar aos obxectivos cámaras de fototrampeo, algo que está prohibido por lei. “Como corolario a este esperpento, vimos de coñecer que o concello de Friol vai solicitar unha nova batida "o non cumprirse o obxectivo da primeira", denuncia ADEGA que solicitará novamente á Xunta a súa denegación, xunto cunha investigación dos feitos acontecidos”.

E é que a organización ecoloxista xa pedira a anulación desta acción por non ficar xustificada a caza do lobo, contemplada como unha excepción no Plano de Xestión do lobo. A propia norma que regulamenta o manexo desta especie en Galicia condiciona os "controis da poboación" á comprobación da eficacia dos protocolos e medidas preventivas. “En explotacións gandeiras con danos recorrentes por lobo a comprobación da eficacia das medidas preventivas debería ser rigorosa, e de non terse implementado ningunha, non habería lugar a indemnizacións e moito menos autorizar batidas”, apunta nun comunicado.

Medidas de prevención

Así, lembra que a prevención vén mostrándose, nas experiencias existentes, coma o método máis efectivo para reducir os ataques de lobo á gandería. Por iso, incide en que a administración debe traballar no seu impulso aportando asesoramento, asistencia e recursos suficientes, nomeadamente nas zonas con maior índice de danos.

“A posta en marcha das medidas preventivas debería ser unha prioridade fronte á adopción doutras alternativas e garantir que se apliquen correctamente. Os protocolos deben contemplar asesoramento, axuda e apoio con recursos preventivos suficientes aportados pola Xunta, así como a súa supervisión e contraste na fiabilidade e éxito/fracaso dos medios/recursos empregados, individuais ou en combinación de varios”, destaca.

Por iso, consideran que a responsabilidade desta “chafalleira” batida non é responsabilidade dos gandeiros, senón “no fracaso na adopción das medidas preventivas, nas compensacións, na concienciación e na investigación do lobo e das súas poboacións” por parte da Xunta. “E o prezo deste fracaso acaba pagándoo o lobo con chumbo”, critica.