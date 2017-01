As autoridades piden esperar á autopsia para coñecer as causas da morte da muller asasinada no Carballiño

O subdelegado do Goberno en Ourense, Roberto Castro, apuntou este luns que haberá que esperar á autopsia para coñecer as causas da morte de V.F.V, unha muller de 55 anos presuntamente asasinada polo seu marido, J.A.L. e de 60 anos, o domingo no Carballiño.

Sinalouno tras o minuto de silencio que se gardou ás 12,00 horas nas portas da Subdelegación do Goberno, nun acto que contou coa presenza de representantes de todas as forzas políticas da cidade. Alí, confirmou que "non se coñecen" denuncias previas por situacións de violencia de xénero por parte da falecida.

Así mesmo, Castro non quixo precisar o momento exacto nin as causas do falecemento "ata coñecer en detalle os termos da autopsia".

Malia que nun primeiro momento se apuntou a que o home apuñalaría a súa muller, as primeiras investigacións non apreciaron feridas dese tipo. Unha das hipóteses que se manexa é que a morte se producira por asfixia.

O home atópase detido na unidade psiquiátrica de agudos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), onde permanecerá ingresado ata o seu traslado a prisión. O caso lévao o xulgado de instrución número un do Carballiño.

"CONDENA" DO CONCELLO DO CARBALLIÑO

Pola súa parte o Concello do Carballiño, onde residían vítima e agresor, declarou tres días de loito oficial tras un pleno extraordinario no que os concelleiros expresaron o seu "pesar e máis enérxica repulsa" pola morte de V.F.V.

O Concello aprobou unha declaración institucional de "condena" a estes feitos e para pedir "unha profunda reflexión acerca da violencia machista" co fin de que "non se repitan nunca máis". Tamén enviou unha mensaxe de "condolencia" á familia e amizades da vítima.

Preto de 200 persoas congregáronse este mediodía na praza maior da localidade onde tivo lugar un minuto de silencio e leuse esta declaración institucional.

OS FEITOS

Os feitos coñecéronse a última hora do domingo, cando familiares do matrimonio alertaron a Policía Local ante a falta de noticias da parella dende o sábado e lles mostraron a súa preocupación porque o home ameazara con botarse dende o tellado da súa casa a pasada semana.

Despois de infrutuosos intentos por localizar a parella, as forzas da orde accederon ao primeiro piso da vivenda a través dunha ventá, subindo a un camión. Ao entrar a Garda Civil e a Policía local atoparon o corpo sen vida da muller e ao home noutro cuarto cunha arma branca na man.

O home intentou suicidarse facéndose varios cortes no colo, pero foi reducido e esposado polos membros da Garda Civil e a Policía Local. Logo da súa detención foi trasladado ao CHUO.

A parella era natural da localidade do Irixo, próxima a O Carballiño, e foran emigrantes en Suíza, dende onde regresaran había pouco. Non tiñan fillos.