Os orzamentos finalizan o seu debate en comisión e votaranse no pleno do Parlamento o luns que vén

Os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2017 remataron o seu debate en comisión coa incorporación das catro emendas de carácter técnico do Partido Popular e a aceptación de solo unha da oposición, do BNG e relativa á redución de prazos para informar o Parlamento de modificacións nas contas.

Este luns, na Comisión de Economía, concluíu o debate por seccións que xa comezou o xoves, despois da aprobación da emenda do Bloque no apartado relativo ao articulado da lei. A sesión concluíu co artigo 2, o que se corresponde coas cantidades de ingresos e gastos no orzamento.

"Estes orzamentos reflicten o feito de que deixamos atrás a recesión", reivindicou o voceiro parlamentario dos populares galegos, Pedro Puy, na súa intervención ante o resto dos grupos, aos que rexeitou a súa proposta "xeneralizada" de suba de impostos ao entender que "está mal calculada".

Ademais, chamou a atención sobre o informe da autoridade fiscal (Airef) feito público a semana pasada e que avala as previsións do Goberno galego.

"Vén a dicir que os orzamentos da Xunta son moderados e conservadores en canto a previsións de ingresos, así que temos a certeza de que o que estamos a votar se vai executar e en caso de que haxa máis ingresos iso dá unha marxe interesante para seguir incrementando o gasto social", valorou a continuación Puy, en declaracións aos xornalistas á saída da comisión.

"MURO DE INCOMPRENSIÓN"

Por parte de En Marea, o seu voceiro no Pazo do Hórreo, Luís Villares, asumiu que "ao final de todo o proceso" ao seu grupo non lle queda "máis remedio que denunciar ese muro de incomprensión" do PP "ante iniciativas que son razoables".

"Non hai máis que ver as emendas presentadas por En Marea e as partidas concretas e a cantidade de diñeiro para ver que nos moviamos dentro do posibilismo para que puidésemos falar de cuestións concretas", expuxo en declaracións aos medios de comunicación.

Ao respecto, puxo exemplos como iniciativas para "paliar mellor as situacións de pobreza enerxética e de persoas en pobreza severa". "Todas foron rexeitadas", lamentou.

No debate na comisión, o deputado de En Marea Juan Merlo afirmou non comprender uns orzamentos que, "nun momento no que repunta o PIB, non afondan no rescate social e en reverter os efectos desta profunda crise".

"DEMOSTRA o SEU TALANTE"

Pola súa parte, o voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, en rolda de prensa, cuestionou "a vontade de pacto" expresada polo PP, toda vez que "non aceptou ningunha emenda" ás cifras consignadas nos orzamentos autonómicos. "Demostra o seu talante", xulgou o socialista.

Preguntado por este punto, o voceiro do PPdeG na Cámara replicou que "houbo intento de estudio e de análise de cada unha das consecuencias", así que asegurou que se non se aceptou máis que unha "foi porque non foi posible" e "non por falta de diálogo".

Dentro da comisión, o deputado do PSOE Abel Losada mostrou o seu rexeitamento ás contas ao identificar a súa "parte máis débil" na intención de "corrixir os efectos das políticas procíclicas" aplicadas nos últimos anos.

"É o momento de corrixir eses efectos", subliñou, antes de reclamar tamén medidas que redunden en empregos de maior calidade e para loitar contra a pobreza.

"DISCREPAMOS DE RAÍZ"

Mentres, Olalla Rodil, do BNG, recordou que os nacionalistas discrepan "de raíz" con este proxecto, ao recalcar que "habería que aplicar outra política fiscal" para que o Executivo autonómico contase con "máis capacidade económica para blindar servizos públicos" e levar a cabo "políticas de desenvolvemento económico".

Aínda durante a tarde deste luns, a comisión de economía debaterá sobre a lei de medidas fiscais e administrativas, a coñecida como 'lei de acompañamento' aos orzamentos, sobre a que Puy avanzou que haberá "máis grao de acordo".