Feijóo e Méndez de Vigo abordan cofinanciar a rehabilitación de bens culturais do Camiño de Santiago

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abordou co ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, un "plan de actuación conxunta" para cofinanciar nos próximos catro anos a rehabilitación de bens de interese cultural (BIC) situados ao longo das distintas rutas do Camiño de Santiago, coa vista posta no próximo Ano Santo 2021.

En declaracións aos medios, o presidente galego explicou que, ademais do pacto pola educación, este plan focalizou o primeiro encontro da rolda ministerial que manterá esta semana en Madrid e que lle levará tamén aos despachos do titular de Fomento, Íñigo de la Serna; e de Xustiza, Rafael Catalá.

Feijóo situou a Méndez de Vigo como "un entusiasta" das rutas xacobeas e recordou a súa implicación na declaración de Patrimonio e Itinerario Cultural Europeo do Camiño, do que se van cumprir 30 anos, convencido de que será "doado" concretar unha folla de ruta entre a Xunta e a Administración central para o programa de rehabilitación.

"Voume coa seguridade de que imos ter máis contacto e a concretar nos próximos meses a oferta do Goberno para rehabilitar os BIC ao longo do Camiño", sinalou, para engadir que tamén hai que finalizar a rehabilitación da Catedral de Santiago por dentro e por fóra, para que sexa "a mellor Catedral de calquera Ano Santo".

SELECCIÓN DOS BENS

Segundo explicou Feijóo, o que se puxo sobre a mesa foi "unha idea" que concretar e o que agora é preciso é seleccionar a qué monumentos declarados BIC (entre eles hai mosteiros, igrexas e catedrais ao longo do camiño) hai que destinar fondos para rehabilitar.

"Ao ministro pareceulle moi boa esta idea, aínda que non pode tomar unha decisión aos cinco minutos. Pero si me dixo que o proxecto lle parece axeitado, o Camiño é patrimonio cultural e hai que poñer ese patrimonio en valor. ¿Como o facemos? Rehabilitando", subliñou.

Segundo Feijóo, este será o proxecto "medular" do departamento estatal no ámbito das súas competencias para potenciar o Camiño de Santiago coa vista posta no próximo Ano Santo 2021.