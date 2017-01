A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, acolleu con "satisfacción" a decisión da Audiencia Provincial de Pontevedra de reabrir a causa e a investigación sobre un posible delito de aldraxes, en relación cos insultos verquidos con contra ela por un exconcelleiro do PP de Moraña e un veciño desta localidade na rede social Facebook.

A denuncia interpúxose despois de que o daquela concelleiro Jorge Caldas e un veciño de Moraña intercambiasen en Facebook comentarios sobre Carmela Silva, utilizando expresións como "mala zorra" ou "menuda furcia".

No seu día, o xulgado de instrución arquivou as actuacións ao entender que estas afirmacións tiñan a súa orixe nun pleno da Deputación, no que a institución provincial se negou a achegar financiamento para un evento deportivo (Rallye Rías Baixas) e que se amparaban no dereito á liberdade de expresión.

"Nesta sociedade temos que ser capaces de poñer límites a todas as violencias machistas", valorou Carmela Silva, ao respecto da decisión, recordando que foi obxecto de insultos "gravísimos".

"É fundamental, é obrigatorio que sancionemos este tipo de comportamentos", engadiu, dado que "unha sociedade decente e avanzada que queira contar con máis da metade da poboación", en alusión ás mulleres, "non pode permitir" este tipo de insultos nin que estas situacións "queden sen sanción".

Silva cualificou estes insultos de "aldraxes que teñen que ver coas violencias machistas" e recordou que "hai centos de miles de mulleres que sofren este tipo de insultos cada día e que non teñen voz", e que necesitan saber que "hai instrumentos" para "facelos fronte".

Neste sentido, insistiu na súa "satisfacción" tras esta decisión da Audiencia, "en nome dos dereitos de todas as mulleres".

"PECHE PRECIPITADO"

Segundo o auto, o sobresemento provisional ditado polo xulgado de instrución número 3 de Pontevedra levou ao "peche precipitado do procedemento", sen que se practicase "dilixencia ningunha tendente a indagar a verdadeira finalidade das expresións publicadas".

A Audiencia advirte de que o arquivo "foi precipitado" e que "non se pode perder de vista que tales expresións non se pronuncian no devandito pleno, senón horas despois, e a través dunha rede social de gran difusión".

O tribunal provincial estimou os recursos de apelación e revoga "integramente" a resolución do xulgado de instrución número 3 de Pontevedra, ordenando que se practiquen "as dilixencias de investigación que á consideren necesarias para o total esclarecemento dos feitos".