O voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, rexeitou que se realicen "lecturas" en clave de sucesión ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao respecto da decisión de que conselleiros do Goberno autonómico conservan a acta na Cámara.

"A apenas tres meses das eleccións autonómicas, e cun compromiso de permanencia ata final de lexislatura, calquera outra lectura me parece extemporánea e eu non a faría", manifestou, en declaracións aos medios, ao ser preguntado por se se podería ler nesa clave a decisión dos conselleiros que seguirán no hemiciclo galego.

Concretamente, deixan a súa acta os conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez; de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez; de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; e de Medio Rural, Ángeles Vázquez.

Pola contra, seguirán no Hórreo o vicepresidente da Xunta e presidente do PP na provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda; a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato; a titular de Mar, Rosa Quintana; o conselleiro de Economía, Francisco Conde; e o responsable de Política Social e presidente do PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

En substitución dos conselleiros que se van, entrarán no Grupo Parlamentario Soraya Salorio Porral e Gonzalo Trénor, por A Coruña; e Isabel Novo Fariña, Moisés Rodríguez e Jacobo Moreira (o segundo que tería que entrar sería Javier Dorado, agora alto cargo do Goberno central), pola provincia de Pontevedra. A idea é que poidan tomar posesión no pleno do próximo luns día 6, cando se aprobarán os orzamentos de Galicia.

"O EQUILIBRIO É CORRECTO"

O voceiro do Grupo Parlamentario do PPdeG destacou que "o equilibrio é correcto", entre o número de conselleiros que quedan no Parlamento e os que deixan a acta.

Así, Puy argumentou que "é certo que a presenza de membros do Goberno como deputados é positiva", porque contribúe a unha "boa" colaboración entre executivo e lexislativo, pero "tamén é certo que, se dun grupo de 41, 11 están dedicados ao traballo" de goberno, "o propio grupo ten un desequilibrio".