A Fundación María José Jove pon en marcha a II edición do seu programa sobre educación emocional

A Fundación María José Jove puxo en marcha a II edición do seu programa sobre educación emocional 'Tribos emocionalmente intelixentes', unha iniciativa con áreas específicas para familias, menores e profesorado, segundo informa.

Este ano, como novidade, o módulo de familias incluirá unha sesión final conxunta de pais, nais, fillas e fillos. Ademais, a área para profesorado impartirase en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Para levar a cabo o programa, que terá lugar na sede da Fundación, deseñáronse dúas fases. "Unha primeira, centrado nas familias e unha segunda dirixida ao profesorado de Educación Primaria, Educación Secundaria e Bacharelato", tanto da Coruña como de centros da área de influencia.

Con esta iniciativa, a Fundación busca facilitar recursos ás familias para colaborar no desenvolvemento integral dos seus fillos e fillas "e axudar a nenos, nenas e adolescentes a xestionar de forma apropiada as emocións negativas e a aprender a xerar as positivas", explica. Tamén se busca potenciar no profesorado habilidades para xestionar as emocións na aula.