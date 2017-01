Un equipo de 16 persoas acompañará a Cardador na xestora do PSOE da Coruña, na que non hai ningún concelleiro

Ningún dos concelleiros do PSOE no Concello da Coruña forma parte da xestora que dirixirá o partido na cidade tras a dimisión de Mar Barcón como secretaria xeral. Será un equipo de 16 persoas, entre as que se inclúen exedís, cargos provinciais e o deputado no Congreso Ricardo García Mira, que acompañe a Florencio Cardador no reto de levar a agrupación ata a asemblea da que saia un novo liderado.

Entre os nomes que figuran nesa lista, segundo fontes socialistas consultadas por Europa Press, atopa unha representación "equilibrada" das distintas sensibilidades do PSOE na cidade herculina.

Así, entre os nomes elixidos figuran afíns a Mar Barcón, como Ton Pachón e Cristina Otero; outros máis próximos á dirección provincial, como o propio García Mira, Gema Fernández Cuiña e os exconcelleiros Jesús Fernández e María José Cebreiro; e tamén representantes da denominada 'terceira vía', como Manuel Vilaboy e Ana Yakimenko, quen no seu día foi un dos apoios do exministro de Justicia Francisco Caamaño.

A nómina a engrosa con históricas como Rosa Barreiro e Pilar López Riobóo, ademais de con Javier Ramírez, quen tratou de concorrer ás primarias para elixir o candidato á alcaldía coruñesa -que gañou Barcón fronte a Ángel Garmendia- sen lograr reunir os avais necesarios.

Tamén como vogais figuran outros militantes coruñeses considerados de perfil máis baixo, como o avogado de CC.OO. Jesús Penedo; o percusionista principal da Orquestra Sinfónica de Galicia, José Antonio Trigueros; José Antonio López; María Jesús Gardado e Mariña Sánchez de la Peña.