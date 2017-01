O PSdeG pide 10.000 millóns máis para o financiamento autonómico, un terzo da suba do PIB, e dar a Galicia o 7%

Tras o acordo coa Xunta no nome do catedrático Santiago Lago como representante de Galicia no grupo de expertos que deseñará o novo modelo de financiamento autonómico, o PSdeG presentou unha vintena de propostas que pretenden "reforzar" o traballo do economista e en torno ás que espera pechar unha "posición común". En primeiro lugar, os socialistas plantexan que o sistema se dote con 10.000 millóns de euros máis ou, dito doutro modo, cun terzo do crecemento do PIB español; e que o sete por cento dos fondos se destinen a Galicia.

Así o dixo, en rolda de prensa, o voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen sinalou que entregar máis recursos ás autonomías significa investir máis "en sanidade, educación, dependencia, integración social e loita contra a pobreza". Polo tanto, xulgou que non é "desproporcionado" engadir un 10 por cento adicional ao financiamento das comunidades.

Xunto a esa "suficiencia" de fondos para os servizos públicos que recolle a proposta presentada por Leiceaga, aparecen criterios de "solidariedade" entre autonomías que perseguen que a "razón fundamental" para a repartición de fondos sexa "a cobertura igualitaria das necesidades de gasto" e non a recadación nos distintos territorios. Neste apartado aparecen as xa históricas peticións de que se pondere o envellecemento dos cidadáns --con distintos tramos a partir dos 65 anos-- e tamén a dispersión poboacional, polo maior custo que supón levar os servizos.

Pensando na "estabilidade", o PSdeG pide, xunto con outras medidas, a creación dun fondo de reserva que permita atender as necesidades financeiras nas fases baixas do ciclo; ao tempo que demanda reforzar a "autonomía financeira" a través, por exemplo, dun sistema de participación das comunidades nas decisións sobre os impostos nos que se comparten as bases co Estado, como o IVE.

Adicionalmente, reclama unha maior "coordinación" das autonomías e o Estado á hora de tomar medidas que poidan supoñer incrementos de gasto ou reducións dos ingresos. Ademais, o documento rexistrado na Cámara galega polo PSdeG solicita que se permita ás comunidades que cumpren cos criterios de déficit unha aplicación "máis flexible" da regra de gasto, mentres formula que as diferenzas no nivel de endebedamento non poden ser a fórmula para decidir a asignación de recursos dentro do novo modelo de financiamento das comunidades.

SANTIAGO LAGO

Máis alá deste asunto, Leiceaga volveu destacar que Santiago Lago cumpre con "tódolos requisitos" formulados pola súa formación, toda vez que á súa "cualificación" suma a súa "independencia", ao carecer de "lealdades partidarias".