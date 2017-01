A Xunta publica a Guía de Boas Prácticas na Industria Conserveira, con consellos e exercicios para empregados do sector

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), dependente da Xunta, presentou a Guía de Boas Prácticas na Industria Conserveira, unha publicación en formato libro, tríptico e cartel, que valora os riscos da profesión e diríxese aos propios traballadores para darlles consellos no desempeño das súas funcións e propoñerlles diferentes exercicios físicos.

A presentación tivo lugar este luns na sede de Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixes (Anfaco-Cecopesca), en Vigo, onde o secretario xeral da asociación remarcou que o sector quere "estar na Champions League da saúde laboral", e reparou en que as boas prácticas "sempre son esenciais para a competitividade".

Así, subliñou que é "importante evitar o absentismo laboral", pois supón "beneficios para traballador e empresa", rotar postos de traballo, primar a polivalencia e adaptar as fábricas, entre outras cuestións. Neste marco, puxo en valor que o peche do convenio colectivo do sector permitirá reformar a clasificación profesional e reorganizar e modernizar as empresas.

A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, manifestou que a Xunta ten entre as súas prioridades fomentar o emprego de calidade, para o que é necesario "garantir que haxa seguridade e saúde". De aí nace esta guía de boas prácticas, coa que pretenden, sostivo, "informar, difundir, sensibilizar e asesorar na mellora das condicións laborais".

O xefe de sección de Ergonomía e Psicoloxía aplicada do Issga, María Jesús Copa, comunicou que a guía -que tamén se editou en formato tríptico e cartel, para resumir o seu contido-, fai unha breve exposición sobre a situación do sector, os seus empregos e os seus riscos, ofrece consellos xenéricos e específicos para cada posto de traballo, e propón exercicios de quentamento.

En total, distribuiranse nas empresas conserveras galegas 150 guías, 300 trípticos e 60 carteis informativos. Ademais, porase en marcha unha campaña de difusión a través das redes sociais e a páxina web da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

BOAS PRÁCTICAS

Tal e como explicou, os trastornos musculoesqueléticos (que poden variar entre leves molestias e dor ata baixas laborais ou incapacidade) son a principal afección que producen os postos de traballo e o ámbito neste sector, como consecuencia de esforzos intensos pero breves ou por xeración progresiva no tempo.

"Hai que modernizar as fábricas e adaptalas ao traballo, pero tamén sensibilizar os traballadores para aplicar as boas prácticas", recalcou. Así, esta guía diríxese aos empregados e inclúe 10 consellos útiles para realizar dentro e fóra do traballo, entre eles, realizar exercicios de quentamento, facer pausas, rotar entre os postos de traballo, cambiar de postura e facer deporte.

Ademais, respecto a cada posto de traballo (lavado de carros, corte de atún, limpeza de atún, empaquetado, etc.) analízanse os factores biomecánicos de risco (repetitividade, posturas forzadas e posturas estáticas) e os niveis de risco en colo, ombros, cóbados, bonecos e costas, e comunícanse medidas preventivas específicas.

Finalmente, a guía, que se centra no atún por ter a produción máis representativa da industria, propón con pequenas viñetas varios exercicios de quentamento para a columna vertebral, os brazos, as pernas e os pés.