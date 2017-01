Feijóo reivindica que as CCAA non poidan baixar impostos se non cumpren o déficit e piden diñeiro a Hacienda

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou que as autonomías que non cumpren o obxectivo de déficit e recorren a empréstitos de Hacienda para cadrar as súas contas non poidan baixar impostos, unha previsión que xa inclúe a Lei de Estabilidade Presupostaria e o cumprimento da cal se debería esixir.

"Nalgúns sitios rebáixanse os impostos e non se cumpre o déficit, de forma que o soportan o resto españois. Autonomía fiscal, onde se cumpre o déficit", esixiu o presidente galego durante unha conferencia no Club Século XXI, onde asegurou que é así como el entende a corresponsabilidade fiscal.

Feijóo sinalou que este asunto se discutiu na Conferencia de Presidentes do pasado 17 de xaneiro, na que algunhas autonomías censuraron as rebaixas de impostos aplicadas na Comunidade de Madrid. Ao respecto, recordou que esta comunidade cumpriu o déficit en case todos os exercicios, aínda que non sempre, e que se non é "un problema para a Hacienda estatal" ten dereito a exercer a súa propia política fiscal e baixar impostos. "Se non, temos que falar", engadiu.

En calquera caso, subliñou que a Lei de Estabilidade Presupostaria de 2012 xa prevé estas limitacións que el defende, engadindo que en ocasións se ditan leis e non se esixe o seu cumprimento. "Cumpramos as leis", reclamou.

Preguntado se cre que a Comunidade de Madrid é un paraíso fiscal, respondeu que é "un paraíso para facer investimentos" pola capitalidade e por ser sede de importantes empresas. "Xa me gustaría a min ter os problemas de ser sede da capital de España", engadiu.

O dirixente galego defendeu que só o seu goberno e o de Canarias cumpriron os obxectivos de déficit e non recorreron aos fondos de liquidez do Estado, polo que son os únicos que manteñen autonomía fiscal e poden exercer plenamente as competencias que lles conceden os estatutos de autonomía.

Tamén deixou caer que non se trata do caso de Cataluña, aínda que sen mencionar expresamente esta comunidade. "Cando a unha autonomía ninguén lle presta un euro e entra nun suposto de insolvencia, ese presidente renuncia á autonomía que lle corresponde", engadiu.

Núñez Feijóo mostrouse convencido de que o novo sistema de financiamento autonómico o Goberno non permitirá que beneficie a unha comunidade sobre o resto, dado que se comprobou que estas fórmulas non funcionaron, como o demostra o actual modelo, pactado con Cataluña.

Así, advertiu tamén de que se negociará a reforma aínda que non participen na negociación todas as autonomías. "Non se ten capacidade de veto sobre o resto do país", advertiu.