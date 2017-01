Xunta e Concello de Santiago destacan os avances na intermodal e quedan pendentes da reunión con Fomento

Xunta e Concello de Santiago destacaron os avances na estación intermodal para a capital galega e ambas as dúas institucións esperan de Fomento, cuxo ministro, Íñigo de la Serna, se reunirá este martes o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo.

Así, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, remarcou que hai "conversacións para avanzar no deseño" da estación intermodal. "Na Xunta temos moito feito, non só conseguindo diñeiro, senón tamén no deseño, e esperamos que a principios de febreiro teñamos unha reunión da comisión de seguimento", apuntou.

Así, destacou que están en "conversacións" co Concello de Santiago para chegar a "acordos" e, ao respecto, subliñou o pacto para realizar os accesos por parte do Consistorio, que é "importante". "Estamos de acordo no deseño, hai acordo en canto aos accesos e creo que tamén debemos ter consenso na tramitación urbanística", dixo a preguntas dos medios en rolda de prensa.

Pola súa banda, o alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, mostrou a súa confianza en que o presidente galego aborde na súa reunión deste martes a construción das infraestruturas comprometidas coa capital galega, como a estación intermodal ou o enlace orbital da AP-9 e a ampliación desta autoestrada.

Sobre estas cuestións Feijóo está "informado", dixo Noriega, quen asegurou que se trata de asuntos que se atopan "na axenda local e autonómica", cuxas institucións comparten "unha mesma posición".

En canto á intermodal, Noriega indicou que nas últimas semanas o Concello mantivo reunións coa conselleira de Infraestruturas para tratar de "chegar a posicións" nunha cuestión na que "as dúas administracións están comprometidas" no cumprimento do asinado o ano pasado".