Special Olympics entrega os premios de tarxetas de Nadal, con case 1.000 persoas con minusvalidez participantes

Special Olympics entregou os premios de tarxetas de Nadal, no que participaron un total de 958 persoas con minusvalidez intelectual, en colaboración con Fademga Plena Inclusión.

A este acto acudiu o conselleiro Política Social, José Manuel Rey, que avogou pola inclusión plena das persoas con minusvalidez intelectual.

Esta é a edición número 21 de deseños de postais, na que participaron persoas de 32 entidades galegas, e Rey Varela sinala que este "é un dos eventos máis singulares dos que impulsa Special Olympics", que "está plenamente consolidado e conta cunha grande aceptación".

Neste sentido, Rey Varela remarca que "non se trata tanto de que as persoas con minusvalidez se adapten para integrarse na sociedade, senón que é esta a que as ten que incluír".

Así, entregáronse 21 regalos entre premios e accésit, consistentes en lotes e materiais cedidos por Alcampo Santiago para os centros aos que pertence os galardoados.