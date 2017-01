Xantar, o Salón Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense, alcanza a súa "maioría de idade" coa súa edición "máis ambiciosa e profesional", en palabras do director da mostra, Alejandro Rubín.

A cita gastronómica, que terá lugar no recinto feiral Expourense entre o 1 e o 5 de febreiro, contará este ano coa participación de 232 expositores (un 11% máis que o pasado ano) procedentes de once países.

Este luns a delegación territorial da Xunta acolleu a presentación oficial da 18 edición de Xantar, que este ano terá como país invitado a Panamá. O vicepresidente do Club Gastronómico de Panamá, Fifita Bichilli, invitou a "tódolos galegos" a descubrir unha gastronomía "froito dun crisol de razas" herdanza dun "país en tránsito".

DEGUSTACIÓNS EN 15 RESTAURANTES

Nesta edición participarán 15 restaurantes, que ofrecerán menús con prezos entre os 14 e os 30 euros e que están realizados baseándose en produtos autóctonos ou amparados en diversas denominacións de orixe.

A presenza internacional completarase cun restaurante de Costa Rica, mentres que Portugal chega con tres restaurantes, que ofrecerán gastronomía das rexións de Porto, Norte e Azores.

O director do certame, Alejandro Rubín, subliñou que para conmemorar os seus 18 anos Xantar ofrecerá máis de 200 actividades, entre as que destacou a oferta de experiencias enogastronómicas e turísticas para descubrir Galicia a través da súa cociña.

PAQUETES TURÍSTICOS E GASTRONÓMICOS

A gran novidade serán os paquetes 'Sente Galicia', que inclúen aloxamento en hoteis de catro estrelas, a entrada no salón gastronómico, así como comida ou cea nalgún dos 15 restaurantes.

Tamén se ofrecerán experiencias gastronómicas ás persoas que cheguen a Ourense en tren dende A Coruña, Vigo, Santiago, Madrid, Palma ou Valencia e que ademais de visitar Xantar terán visitas guiadas ao casco histórico e ás zonas termais da cidade.

O director de Xantar tamén resaltou a presenza de tres aulas gastronómicas, unha de cata e un "túnel do viño". A esta última iniciativa súmanse este ano unha cita co mel galego e un "túnel do queixo" no que participarán os premiados na última cata de Queixos de Galicia organizada pola Xunta.

Para o vicepresidente da Deputación, Rosendo Fernández, a 18 edición de Xantar "será máis internacional que nunca". Tamén eloxiou a aposta deste salón pola gastronomía, "que é o segundo motivo polo que a xente de fóra de Galicia acode a Ourense".

O concelleiro de Turismo e Termalismo de Ourense, Jorge Pumar, coincidiu en que a gastronomía "é un dos tesouros" da cidade. Por este motivo, o Concello participará este ano en Xantar co restaurante 'Sabores de Ourense', que ofrece a oportunidade de descubrir as propostas gañadoras do concurso de pinchos.

Ademais, o Concello colaborará na creación de paquetes turísticos para descubrir Ourense ao tempo que se visita Xantar e no IV Encontro de Bloggers gastronómicos, ao que acudirán expertos de toda España "para incidir no potencial turístico e termal da cidade".