A Federación do Ensino de Comisións Obreiras de Galicia (CC.OO.-Ensino) afirmou que a oferta pública de emprego (OPE) --de ao redor de 1.000 prazas docentes--, que anunciou o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, este sábado nunha entrevista a Europa Press, é "insuficiente" e que "consolida os recortes" dos Gobernos do PP.

Segundo explicou o sindicato este luns nun comunicado, as prazas ofertadas --que se corresponden ao 100 por cento da taxa de reposición-- só cubrirán as xubilacións que se produciran ata o 31 de decembro de 2016, así como as de carácter forzoso por cumprir os 70 anos. Por iso, a organización criticou que as prazas docentes estruturais que non se repuxeron entre 2010 e 2015 seguirán estando cubertas por "emprego precario".

Así mesmo, fronte ás declaracións do conselleiro, que celebraba que a taxa de interinidad de Galicia sexa a menor do Estado, o sindicato sinalou que, segundo datos propios, esta se incrementou cos Gobernos populares dun 4,8 a máis do 13 por cento.

No comunicado, CC.OO. tamén recordou que na conferencia de presidentes autonómicos --celebrada neste mes de xaneiro-- abriuse a porta a establecer taxas de reposición superiores a 100 por cento en sectores esenciais (sanidade, educación e servizos sociais).

Ademais, o sindicato indicou que, xunto a outras organizacións, xa pediu en 2016 que "se convocase unha comisión de seguimento do acordo de interinos" e que "se intentase reducir a taxa de temporalidade aos límites en que se atopaba cando comezou a gobernar o PP en Galicia, é dicir, por debaixo do 5 por cento".

"NULA INTENCIÓN" DE DAR SOLUCIÓN Á INTERINIDAD

Da mesma forma, CC.OO.-Ensino insistiu en que se convoque a mesa sectorial docente non universitaria --petición que o sindicato xa formalizara no rexistro da Xunta antes da conferencia de presidentes-- co obxectivo de identificar as prazas estruturais do sistema e incorporalas a unha OPE.

En definitiva, o sindicato opinou que este anuncio demostra a "nula intención" da dar solución á temporalidade e deixa claro o interese do Goberno por "perpetuar unha situación que o propio conselleiro pretende disfrazar de recuperación".