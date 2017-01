A CIG denuncia na Inspección de Traballo que o local do Fogasa en Vigo incumpre a norma de prevención de riscos

A Confederación intersindical de Traballadores (CIG) denunciou ante a Inspección de Traballo "o mal estado" e as "numerosas deficiencias" que presenta o local do Fondo de Garantía Salarial de Vigo (Fogasa), o que considera "un grave incumprimento da normativa de prevención de riscos laborais".

O sindicato nacionalista, que con anterioridade denunciou tamén o estado das oficinas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) en Cangas e Ponteareas, elaborou un informe no que recolle "os principais defectos detectados" no Fogasa de Vigo, entre os que menciona "problemas" en escaleiras, iluminación, o tamaño das dependencias e a falta de vestiarios e aseos.

Ademais, censurou "a ausencia dun plan de emerxencias, así como a falta de sinalización dos extintores e do percorrido de evacuación en caso de incendio". Por iso, sostivo que as dependencias da rúa Venezuela "non son aptas para acoller un centro de traballo" e reclamou o seu traslado "na maior brevidade posible" a un local con accesibilidade e acorde coa lexislación.

Neste marco, criticou que ata o momento ningunha das administracións competentes "fixeran nada, ata o punto de que nin sequera contestaron por escrito", e sinalou que "é canto menos curioso que sexan precisamente organismos dependentes do Ministerio de Emprego os que non cumpran a normativa en materia de saúde laboral".