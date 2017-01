O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a importancia dos Centros de Información á Muller (CIM) e a necesidade de "reforzar" o seu labor, co fin de ir sempre "cara a adiante" na loita contra a "lacra" da violencia machista.

Así o sinalou durante a súa visita o CIM de Ordes este luns, acompañado da secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, onde a Xunta realizou unha inversión de case medio millón de euros dende o ano 2011.

Este centro ofrece servizo a sete concellos e conta con catro traballadoras, onde o pasado ano atendeu a un total de 398 persoas e 1.651 consultas.

Ambos os dous responsables políticos condenaron o asasinato machista rexistrado no Carballiño e Rueda insistiu a importancia do pacto alcanzado por unanimidade de todas as forzas políticas para loitar contra a violencia machista.

Para iso, ve importante contar con máis CIM e máis recursos, que ofrecen axuda ás mulleres que necesiten axuda xurídica, psicolóxica ou de calquera tipo.

O vicepresidente da Xunta destacou os 4,2 millóns de euros achegados na última anualidade destinados aos CIM de toda Galicia, que evidencian o "compromiso" da Administración galega nesta tarefa.