Feijóo pide unha reflexión no congreso do PP sobre a maternidade subrogada ante o problema do envellecemento

O presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, mostrouse partidario este luns, ante o próximo Congreso estatal do PP, de realizar, entre outros debates, unha reflexión sobre a maternidade ante problema do envellecemento.

En relación á cita congresual, tamén reiterou que no PP houbo secretarios xerais con cargo no Goberno, como actualmente lle acontece a María Dolores de Cospedal, aínda que é un posto que require dedicación, "moito traballo e esforzo". Actualmente, apuntou, el en Galicia ten un número dous dedicado ao partido, Miguel Tellado.

Feijóo ofreceu unha conferencia no Club Século XXI á que asistiron entre outros a presidenta do Congreso, Ana Pastor, e todos os vicesecretarios do PP salvo Javier Arenas. O dirixente galego foi preguntado pola conveniencia de que Cospedal manteña a secretaría xeral tras o próximo Congreso do PP, ao que respondeu que é mellor non perder o tempo en especular porque é decisión de Mariano Rajoy. "E non lle imos influír", admitiu.

Explicou que no seu partido se deron todos os modelos, secretarios xerais con ministerio e ata coa vicepresidencia (Francisco Álvarez-Cascos) e que el en Galicia mantivo tamén a variedade (Alfonso Rueda foi conselleiro e secretario xeral, no seu día), aínda que agora mesmo conta cun número dous dedicado exclusivamente ao PP. "Un partido é un tema moi importante, require moito traballo, esforzo e dedicación", engadiu.

Defendeu en calquera caso o traballo de María Dolores de Cospedal nos últimos anos, "en momentos de dificultades estivo aí, dando a cara pola organización", algo ao seu xuízo "clave". "Non se engurrou, plantou cara, merece un respecto", agregou.

UNHA SOLUCIÓN SOBRE OS "VENTRES DE ALUGUER"

Alberto Núñez Feijóo insistiu en que é competencia de Mariano Rajoy decidir sobre a secretaría xeral e dixo que o Congreso Nacional do PP ten que dedicarse a outros debates, dos que citou dous: a maternidade subrogada e a custodia compartida.

Sobre a primeira, pediu unha reflexión nun momento en que o país ten un problema estrutural de envellecemento. É un asunto sobre o que convén "non improvisar", dixo, entendendo por improvisación dar unha resposta de "non, en calquera caso".

"Coidado con iso, moita xente non pode ter fillos. Estamos ao bordo de formulacións éticas, pero a ética vaise axustando e os principios éticos do século XVIII non son os do século XXI, a unha parella que quere ter fillos débeselle respectar", agregou.

En canto á custodia compartida dos fillos por parte de pais separados, deixou claro que está a favor da súa aplicación, porque é "bastante razoable".