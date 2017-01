En Marea reclamou este luns que se empreguen, por parte das administracións galega e central, os "mecanismos existentes" para facilitar o financiamento ao sector naval, e que tome exemplo das políticas industriais ao respecto en Euskadi.

Así o manifestou a deputada Yolanda Díaz, en declaracións aos medios antes de participar en Vigo nunha reunión con responsables da Asociación Clúster del Naval de Galicia, Aclunaga.

Díaz explicou que, entre os principais problemas que afronta o sector está o financiamento, imprescindible para que os estaleiros poidan poñer en marcha os seus contratos. "Non é permisible que tarde 8 meses en poñer en marcha proxectos industriais estratéxicos", indicou, e apostou por fixarse en "exemplos positivos", como as "políticas públicas" en Euskadi.

Nesa liña, instou ás administracións públicas a dar "un paso máis alá" do mero apoio a través de avais, e pediu que se poñan en marcha "mecanismos xa existentes" para facilitar o financiamento ás empresas, porque "non é xusto" que, despois de superar a crise do 'tax-lease', o sector estea "na mesma situación".

Por outra banda, a deputada de En Marea, avanzou o seu desexo de coñecer, da man do clúster, a verdadeira situación dos estaleiros privados e das industrias auxiliares, xa que as empresas falan de dificultades de financiamento, mentres que a Administración asegura que o sector está recuperado.

Finalmente, Díaz avanzou que En Marea porá en marcha unha serie de iniciativas para defender este sector, e que reclamará este martes, na Comisión de Economía, Industria e Competitividade, explicacións ao ministro De Guindos sobre "as súas previsións para o naval (público e privado), o desenvolvemento vinculado ao I+D+i, as necesidades de financiamento ou o desenvolvemento da industria auxiliar".