Investigan un condutor por circular en sentido contrario na AP-9 e desobedecer a orde de non volver conducir

Axentes de Tráfico da Garda Civil interceptaron este sábado un home tras circular en sentido contrario na AP-9, en sentido A Coruña, e desobedecer a orde de inmobilizar o coche.

Sobre as 23,40 horas, a través de varias chamadas ao 112 e de varios usuarios da vía, a Garda Civil tivo constancia de que un coche entrara no quilómetro 21 da AP-9, á altura de Cabanas, en sentido A Coruña, circulando polos carrís estipulados para circular sentido Ferrol.

O departamento de Tráfico iniciou un despregamento para localizar o condutor que foi localizado no quilómetro 25, cando xa corrixira o sentido da súa circulación.

O condutor, de 68 anos, deu negativo nas probas de alcohol e drogas. Tamén se inmobilizou o coche, explicando ao home que non podía conducir e que tiña que chamar outra persoa.

Non obstante, os axentes tiveron constancia pouco despois de que o home desobedecera a orde e que se ausentara do lugar co seu propio vehículo, o que levou a unha denuncia administrativa por desobediencia a axentes da autoridade.