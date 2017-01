O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que o PSOE se atopa "nunha situación complicada" e "máis dende esta fin de semana", en referencia á candidatura á secretaría xeral do partido de Pedro Sánchez, e engadiu que espera que os socialistas non propicien "a inestabilidade" do país.

Nunha conferencia no Club Século XXI, o dirixente galego dixo que o importante non é tanto se salgue elixido Pedro Sánchez, Patxi López ou Susana Díaz, senón se o PSOE ten un proxecto para España e se vai propiciar a inestabilidade do país ou manterá a liña de pactos que está a manter nos últimos meses co Goberno.

"É a pregunta que se fai moita xente no PSOE", asegurou. "Espero que nunca ninguén no PSOE volva estar tentado a ser presidente do goberno tras perder as eleccións. Os cidadáns castigaron os partidos que toman a política como un xogo de tronos, ou a reducen a un tuit", engadiu.

Neste mesmo contexto asegurou que espera que se poidan aprobar os Presupostos do Estado para este ano e asegurou que estas contas son necesarias para os cidadáns de toda España. "Os andaluces, os valencianos e os castelán-manchegos necesítanas", dixo sinalando tres comunidades autónomas gobernadas polo PSOE. "Cando os teus cidadáns os necesitan, tes que buscar as fórmulas", dixo.

"O tema fundamental do país é o Presuposto. Estou convencido de que é o obxectivo do Goberno", insistiu, e reclamou que non se faga responsable dunha suposta falta de Presupostos ao Executivo. "Será responsable o que non os quere", defendeu.