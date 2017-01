Expertos en fiscalidade analizarán na Coruña o custo do reembolso de cláusulas chan e pactos sucesorios

O Colexio de Economistas da Coruña, en colaboración co Reaf-Regaf Asesores Fiscales, celebrará os días 2 e 3 de febreiro a V edición das Xornadas de Fiscalidade e Contabilidade, un encontro no que se analizarán cuestións como o custo do reembolso das cláusulas chan e os pactos sucesorios, segundo informa a organización.

Neste acto, segundo os organizadores, "ofrecerase aos profesionais a ocasión de realizar un repaso en profundidade ás principais modificacións no ámbito fiscal e contable, que resultan das últimas novidades normativas e jurisprudenciales coas que se inicia o 2017".

Ademais, explica que a tributación dos pactos sucesorios ou o exame do procedemento a seguir nos supostos de importes percibidos polos contribuíntes ante a devolución de cláusulas chan e de formalización de hipotecas serán só algúns dos temas que se tratarán neste encontro.

A inauguración das xornadas correrá a cargo da delegada especial en Galicia da Axencia Tributaria, Imelda Capote, xunto co decano-presidente do Colexio de Economistas da Coruña, Miguel Ángel Vázquez Taín.

Participarán, entre outros, o exministro de Xustiza e catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Valencia, Francisco Caamaño, e o maxistrado do Tribunal Supremo Juan Gonzalo Martínez Micó.