O efecto Pedro Sánchez tamén chega a Galicia

A decisión de Pedro Sánchez de presentarse novamente á Secretaría Xeral do PSOE sorprendeu en Galicia, sobre todo, no PPdeG, que ve con nerviosismo o seu anuncio. De feito, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo,non dubidou en apuntar que pode traer “máis inestabilidade” ao Goberno español.

Xoaquín Fernández Leiceaga con Pedro Sánchez na X Festa do PSdeG | Fonte: PSdeG

"Espero que nunca ninguén no PSOE volva estar tentado a ser presidente do goberno tras perder as eleccións. Os cidadáns castigaron os partidos que toman a política como un xogo de tronos, ou a reducen a un tuit", dixo en clara alusión a Sánchez que sempre se opuxo aos acordos entre PP e PSOE, como os que agora se están dando no Congreso.

Nunha conferencia no Club Século XXI, o dirixente galego dixo que o importante non é tanto se sae elixido Pedro Sánchez, Patxi López ou Susana Díaz, senón se o PSOE ten un proxecto para España e se vai propiciar a inestabilidade do país ou manterá a liña de pactos que está a manter nos últimos meses co Goberno.

De feito, Feijóo tamén amosou as súas críticas á posibilidade de que o PSOE chegue a acordos coas mareas en Galicia e dixo que en España, este partido vai por un camiño, e en Galicia por outro. E é que no PP están convencidos de que se gaña Pedro Sánchez romperá o diálogo co PP e aproximará posición con Podemos.

A Leiceaga “non lle sorprende o anuncio”

Por outra banda, o voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, considerou este luns que o anuncio de Sánchez é "nada sorprendente". Preguntado polos xornalistas sobre se cre que tamén a presidenta andaluza, Susana Díaz, dará o paso, o dirixente socialista indicou que "está na súa man decidir", pois "non depende de ninguén máis que dela".

Ademais, a respecto do número de candidatos que, ao seu xuízo, debería haber nesas primarias previstas para o mes de xuño, sinalou que as súas "preferencias" ou "opinións" sobre a configuración desa disputa "non teñen importancia". "É unha decisión libre dos militantes aspirar a ser secretario xeral e respecto aos que o fan", resolveu.